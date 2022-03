Chi è Valentina Matteucci, la Secchiona de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Valentina Matteucci, la concorrente che partecipa come Secchiona a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma torna in prima serata su Italia 1 e alla conduzione vede Barbara d’Urso, nome iconico di Mediaset, in particolare per il pubblico di Canale 5 che ha voluto cimentarsi in una nuova avventura. Oltre ai tre giudici in studio, Barbarella ha scelto un cast variegato, composto anche da nomi VIP che si dividono tra Pupe e Secchioni. Ma cosa sappiamo su Valentina Matteucci? Quanti anni ha? Ha un account Instagram? Scopriamo tutto sul suo conto.

Chi è Valentina Matteucci: età, programmi, Instagram

Classe 2000, Valentina Matteucci è nata nelle Marche e ha 23 anni. È una studentessa di scienze politiche e ha un debole per i giochi di carte, in particolare per briscola. È stata scelta da Barbara d’Urso per entrare nel cast de La pupa e il secchione 2022 in qualità di secchiona, ma in passato è già apparsa in televisione. Nel 2019, infatti, ha preso parte ad una puntata di Ciao Darwin. È una ragazza molto riservata, per cui si conosce molto poco della sua vita privata, anche attraverso i social – è presente su Instagram – è difficile carpire qualche dettaglio più specifico della sua sfera personale. Complice un post Instagram, sappiamo che è una fan di Marco Mengoni, con il quale ha scattato una fotografia. Ma ha un debole anche per Ultimo. Piccola curiosità: ha un tatuaggio che recita la frase: “Trust No One” riportata anche nella bio di Instagram.

