Va tutto bene Max Giusti: anticipazioni, ospiti, location dello spettacolo teatrale su Rai 2

Va tutto bene è lo spettacolo teatrale di Max Giusti in onda questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Uno show travolgente dal vivo con cui il comico romano ha girato l’Italia nel suo ultimo tour, che ha avuto oltre 200 repliche. Per Rai 2 prosegue l’esperimento di trasmettere questi divertenti spettacoli teatrali in tv, dopo Riccardo Rossi con “W le donne” e Antonio Giuliani con “Insensibile”, andati in onda rispettivamente il 12 e il 19 aprile in seconda serata. Ecco tutte le anticipazioni dello spettacolo di stasera.

Anticipazioni

In Va tutto bene Max Giusti è il mattatore unico della serata. Due ore di puro divertimento in cui si ride dal primo all’ultimo minuto. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Olimpico di Roma, prima dell’emergenza Covid. Lo show, impreziosito da musica, canzoni, luci e video, rappresenta anche un ritorno alle origini del cabaret italiano, quello più giocoso, irriverente, dal ritmo serrato, in cui Max Giusti racconta di uomini, di donne, dell’hip hop e di sogni infranti. E ancora una volta la versatilità di un istrionico comico – che racconta, imita, canta, improvvisa, coinvolge – passa da una totale naturalezza espressiva a un potente impatto scenico. Va tutto bene, che ha tutto il desiderio di auspicare un prossimo ritorno in sicurezza agli eventi live, ironizzerà su alcune delle abitudini più comuni degli italiani, sui pregi e i difetti della Capitale e dei romani, sulla città di Milano e le nuove tendenze musicali, ma anche sul tempo che scorre, tra passato e futuro, sogni e tentativi non sempre riusciti di progresso.

Streaming e tv

Dove vedere Va tutto bene in diretta tv e live streaming? Lo show con Max Giusti, come detto, va in onda oggi, 9 giugno 2021 alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.