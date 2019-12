Up&Down: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Nella notte di Natale Italia 1 decide di sorprendere i suoi telespettatori con un film-documentario molto commovente e dal forte messaggio sociale: stasera – mercoledì 25 dicembre 2019 – sulla sesta rete va in onda Up&Down – Un film normale, con protagonista Paolo Ruffini e alcuni attori con Sindrome di Down.

Il documentario è uscito nel 2018 e vede alla regia lo stesso Ruffini e Francesco Pacini. Gli attori, invece, appartengono alla Compagnia Mayor Von Frinzius: cinque di loro hanno la Sindrome di Down, uno è autistico. Insieme, raccontano la nascita e il tour dello spettacolo teatrale chiamato “Up&Down”.

In attesa della messa in onda, prevista per stasera alle 21:20 su Italia 1, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film-documentario Up&Down: dalla trama al cast, dal trailer alle info su dove vederlo anche in streaming.

Up&Down, la trama del film

Nel film viene fatta una presentazione dello spettacolo teatrale della Compagnia, oltre a raccontare un po’ più da vicino la vita dei giovani protagonisti. Si tratta infatti di un insieme di video, nei quali i ragazzi espongono la loro vita e mettono in mostra il proprio talento.

Nel film Up&Down ci sono anche degli spezzoni dello spettacolo stesso, con i ragazzi a fianco di Paolo Ruffini. Momenti di grande emozione, che ripercorrono anche i viaggi che la Compagnia ha fatto attraverso l’Italia per raggiungere i teatri, oltre che le prove al teatro Goldoni di Livorno.

Up&Down, il cast completo

Come già anticipato, accanto a Paolo Ruffini e Lamberto Giannini, nel documentario ci sono gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius. Di seguito, il cast completo del film Up&Down:

Paolo Ruffini

Lamberto Giannini

Erika Bonura

Andrea Lo Schiavo

Simone Cavaleri

David Raspi

Giacomo Scarno

Federico Parlanti

Up&Down, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1:

Up&Down, dove vederlo in tv e in streaming

Come fare per vedere Up&Down in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 25 dicembre 2019 – a partire dalle 21:20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

