Uomini e Donne, il trono classico è stato momentaneamente sospeso: è a rischio?

Sta rimbalzando di social in social la notizia che il Trono Classico di Uomini e Donne è stato momentaneamente sospeso. La colpa sarebbe degli ascolti, in calo rispetto alla norma.

Come riportato da Novella 2000, il Trono Over dell’amato dating show di Maria De Filippi si conferma una grande conquista, al punto che il Trono Classico sembrerebbe interessare sempre meno e scivolare al secondo posto.

Le puntate che riguardano il Trono Classico infatti sono diminuite rispetto al Trono Over e la ragione dietro questa decisione sta nel calo degli ascolti.

Maria De Filippi, da anni alla redini del programma, avrebbe dunque preferito diminuire la programmazione del Trono Classico.

Uomini e Donne, il calo del trono classico: gli italiani preferiscono gli Over

Sono anni, ormai, che il pubblico segue fedelmente le peripezie dei giovani tronisti di Uomini e Donne ma, da quando Maria ha introdotto il dating anche per gli Over, la storia è cambiata. In passato, tanti tronisti seduti sulla sedia rossa hanno poi ottenuto popolarità finendo in disparati programmi (Francesco Arca, Serena Enardu, Francesco Monte), così come i loro corteggiatori (Giulia De Lellis).

Poi l’arrivo del Trono Over ha permesso di ampliare il target di riferimento e la suddivisione settimanale delle varie puntate vedeva la messa in onda di tre giorni di Over e due di Classico.

Negli ultimi giorni, invece, c’è stata una vera e propria maratona televisiva del Trono Over di Uomini e Donne, ma perché? Ovviamente il programma non ha espresso alcun parere ufficiale in merito, restano indiscrezioni di Novella 2000. Fatto sta che il trono Classico di questa nuova stagione televisiva non è stato molto fortunato: diversi tronisti hanno abbandonato il programma e pare che Sara, la nuova arrivata, abbia trovato il suo corteggiatore Gaetano in compagnia di un’altra ragazza in una camera d’hotel; dopo una lite in studio, Sara avrebbe poi deciso di eliminarlo.

Attendiamo spiegazioni da Canale 5 riguardo il trono classico di Uomini e Donne.