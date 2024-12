Perché Uomini e Donne non va in onda: il motivo, quando torna

Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito. Nessun problema, il programma del pomeriggio di Canale 5 si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. L’appuntamento con tronisti, dame e cavalieri è dunque atteso all’inizio del 2025, dopo le festività natalizie.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Le varie puntate da dopo le feste andranno in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv. Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi.