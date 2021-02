Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 9 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 9 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Il protagonista della puntata di oggi – 9 febbraio – potrebbe essere Davide Donadei: potremmo infatti finalmente assistere alla sua scelta. Per il tronista pugliese, quindi, potrebbe essere il momento di lasciare il programma di Maria De Filippi. Chi avrà conquistato il suo cuore? Dopo settimane di dubbi, il bel ragazzo è quindi pronto a prendere una decisione. “È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non pensavo di poter arrivare a questo punto. Mi sono affezionato troppo anche all’altra (la non scelta). Quello che ho provato qui dentro è qualcosa che non ho mai provato al di fuori. Prendo una decisione dettata semplicemente dalla persona che mi piace di più, ma lascio una persona che mi piace a sua volta. Quindi, che botta! Ma sono pronto. La scelta che ho fatto è la scelta più giusta per me. Solamente per me”, ha dichiarato Davide.

Un annuncio che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ha messo in ansia Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. La prima non ha trattenuto le lacrime, convinta di non essere la prescelta. La Buonocore inoltre non si sente pronta a dire addio al programma e alla redazione, di cui si sente parte integrante. Chiara invece è più taciturna e fa fatica ad esprimere a parole i propri pensieri. Volete sapere chi ha scelto Davide? ATTENZIONE, SPOILER. La scelta del tronista, secondo le anticipazioni, è ricaduta su Chiara Rabbi. Proprio nella puntata di oggi potremmo assistere alla scelta del tronista. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

