Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 5 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista della puntata di oggi – 5 maggio – dovrebbe essere il signor Biagio. Il cavaliere ormai da settimane frequenta Sara, e tra i due le cose sembrano andare per il meglio. Il cavalieri infatti aveva dato l’esclusiva alla dama, in modo da potersi conoscere nel migliore dei modi. Oggi però assisteremo ad un clamoroso colpo di scena.

Biagio dirà che tra i due c’è stata dell’intimità e che ha intenzione di interrompere la conoscenza poiché Sara non è abbastanza passionale. Una motivazione che farà molto discutere gli opinionisti in studio. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, a Gemma e Aldo. I due si sono incontrati e si sono dati un bacio a stampo, anche se lui era un po’ tentennante. Sembra però che abbiano intenzione di interrompere la loro frequentazione. Ci potrebbe poi essere in studio Samantha. La tronista ha già scelto, ma in questa puntata vedremo le sue esterne con i due corteggiatori. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.