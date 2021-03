Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 30 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 30 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 30 marzo – la protagonista dovrebbe essere Samantha Curcio che, diversamente da Massimiliano e Giacomo non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore con cui costruire un rapporto più profondo. Samantha si sta dedicando alla conoscenza con Alessio di cui, tuttavia, non si fida totalmente. A breve Samantha conoscerà altri corteggiatori, ma il suo percorso si sta dimostrando più difficile del previsto. Al centro dello studio, inoltre, potrebbe sedersi Alessandro che, dopo aver chiuso con Maria Tona, ha deciso di frequentare unicamente Federica. Inoltre potrebbero trovare spazio Isabella, una delle nuove dame del parterre e Armando Incarnato che da tempo non è al centro dello studio con le sue conoscenze. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

