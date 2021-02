Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 26 febbraio – verrà dato spazio al Trono Classico e ai nuovi tronisti Massimiliano, Samantha e Giacomo. Quest’ultimo è uscito con Martina e Carolina e ha raccontato di essersi trovato molto bene, mentre in studio annuncerà di voler eliminare la corteggiatrice Luisa. Sono iniziate le esterne anche per Massimiliano, il quale è uscito con Vanessa. Poi spazio alla tronista curvy Samantha Curcio, la quale ha fatto le esterne con Ugo e Michael. Quest’ultimo, dopo le critiche ricevute dalla donna, annuncerà di volersi eliminare dalla trasmissione. Samantha racconterà di essersi trovata molto bene con Ugo.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, al Trono Over con Alessandra e Giancarlo. La donna ha deciso di concedergli una seconda possibilità ed oggi si concederanno l’esclusiva. Questo annuncio provocherà una discussione tra Roberto e Patrizia che si erano scambiati proprio il numero con Alessandra e Giancarlo. Tra Roberto e Patrizia ci sarà dunque un forte litigio nel quale la dama annuncerà di voler chiudere, ma Roberto non sarà d’accordo. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

