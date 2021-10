Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi potremmo vedere due baci. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, nel corso delle registrate si sarebbero baciati Andrea Nicole Conte con Ciprian Aftim e Roberta Giusti con Luca Salatino. Non è ancora chiaro se questi due baci verranno mandati in onda integralmente. Il bacio tra Nicole e Ciprian conferma il feeling tra i due, ma è emerso che la tronista è emotivamente più presa da Ciprian che da Alessandro. Roberta Giusti è invece sembrata molto presa dal corteggiatore Luca Salatino. Previsto poi un nuovo show di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima è stata scaricata dal suo ultimo corteggiatore, quindi sono ripartite le solite schermaglie tra la Dama e l’opinionista. E se parliamo di Gemma Galgani, allora dobbiamo anche parlare della sua cara amica, Ida Platano. Anche per lei le cose non sembrano andare benissimo perché è stata molto attaccata all’interno dello studio. L’ipotesi è che la conoscenza con Diego Tavani non sia andata a buon fine…

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 25 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.