Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 23 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 23 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 23 febbraio – protagonista sarà soprattutto il Trono Classico. Dopo aver assistito alle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni, spazio ai nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. I ragazzi hanno conosciuto le loro corteggiatrici e da questa puntata inizieranno a fare le esterne. Chi avranno portato fuori? Inoltre oggi potremmo conoscere, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la nuova tronista Samantha Curcio.

Oggi, 23 febbraio, inoltre potrebbe essere nuovamente protagonisti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno avuto un duro confronto nel corso del quale la dama ha deciso di chiudere non sentendosi desiderata. Riccardo, pur essendo attratto dalla donna, non si è sentito pronto ad uscire con lei. Roberta a quel punto, per non soffrire ulteriormente, ha preferito chiudere definitivamente. Cosa sarà accaduto nel frattempo ai due? Riccardo avrà provato a riconquistare Roberta? La di Padua sarà tornata sui suoi passi o avrà deciso di voltare pagina? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

