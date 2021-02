Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 2 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 2 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Sale l’attesa per scoprire il nome del nuovo tronista che dovrebbe prendere il posto di Davide. Chi salirà, dunque, sul trono? In molti scommettono su due volti dell’ultima edizione di Temptation Island ovvero Andrea Battistelli, ex fidanzato di Anna Boschetti e l’ex tentatore Carlo Siano. L’unica protagonista del trono classico rimasta è Sophie che sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio in attesa di annunciare la data della sua scelta. La registrazione di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata principalmente al trono over? La registrazione di oggi si aprirà con Gemma Galgani che, la settimana scorsa, aveva avuto un confronto con Pamela e Nicole a cui Maurizio aveva chiesto il numero di telefono. Cosa accadrà oggi alla dama di Torino? Gemma si confronterà con l’altro Maurizio che aveva cominciato a conoscere o accoglierà nuovi pretendenti? Grande attesa anche per capire cosa sta accadendo a Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama e il cavaliere avevano chiuso definitivamente la loro frequentazione. La situazione sarà cambiata? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Altro che Amadeus: il pubblico a Sanremo serviva a Fiorello (di F. Bagnasco) A che ora inizia Amici di Maria De Filippi: l’orario della messa in onda su Canale 5 A che ora inizia Uomini e Donne: l’orario della messa in onda su Canale 5