Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 18 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 18 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Protagonista assoluto dovrebbe essere Riccardo. Il cavaliere è ritornato in studio per parlare della sua relazione giunta al termine con Roberta e nel corso della puntata di oggi potrebbero esserci incredibili rivelazioni. Pare che Riccardo racconterà che la donna gli avrebbe chiesto di fingere di stare ancora insieme per un po’, così che lei avrebbe avuto popolarità sui social e lavoro attraverso la sponsorizzazione di prodotti. Accuse molto pesanti, come reagirà Roberta?

L’uomo se la prenderà anche con Armando. Sempre Roberta gli avrebbe detto che lui continua ripetutamente a parlare male della redazione di Uomini e Donne. La reazione del cavaliere sarà dura e in studio scoppierà una vera e propria lite. Addirittura serviranno alcuni uomini del parterre maschile per scongiurare una rissa. Infine Riccardo si dirà convinto di voler lasciare Roberta e deciderà di uscire dallo studio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.