Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 18 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 18 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 18 febbraio – protagonista sarà Sophie Codegoni. Il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi sembra ormai giunto al capolinea. La bella tronista infatti è ormai a un passo dal compiere la propria scelta. Chi tra Matteo e Giorgio avrà conquistato il suo cuore? Proprio oggi, secondo le anticipazioni, dovremmo assistere alla puntata decisiva con la sua scelta. Intanto nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, un altro tronista, Davide Donadei, ha fatto la propria scelta, puntando su Chiara Rabbi. I due sono molto affiatati e innamorati. Lei infatti è andata a conoscere la famiglia del tronista ed è stata accolta con tanto di foto, torte e festa, cosa diranno quando torneranno ospiti in studio per parlare della loro vita insieme e dei loro primi momenti da soli senza le telecamere?

Ma soprattutto l’attesa per la puntata di oggi di Uomini e Donne è come detto per la scelta di Sophie tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. Con quest’ultimo, il feeling è stato immediato anche se, inizialmente, la timidezza del corteggiatore, ha frenato il rapporto. Esterna dopo esterna, Matteo e Sophie si sono avvicinati sempre di più con il corteggiatore che non ha nascosto la voglia di vivere il rapporto fuori dal programma. Giorgio, arrivato quando la conoscenza con Matteo era già iniziata, è riuscito comunque a farsi strada nel cuore della tronista. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

