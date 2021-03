Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 17 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 17 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 17 marzo – uno dei protagonisti sarà Massimiliano Mollicone. Il tronista è uscito con Vanessa, la corteggiatrice che la scorsa volta si era lamentata per la sua scelta di non portarla in esterna. Durante la loro uscita la ragazza si è confidata parlando della malattia della madre. In studio Massimiliano si dirà felice per come si sta evolvendo la loro conoscenza. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, a Samantha Curcio, che ammetterà di nutrire un certo interesse nei confronti di Gero Natale. Il cavaliere ha accettato di uscire con lei. L’interesse di Vanessa per Gero sarà motivo di scontro in studio. Come sarà andata la loro esterna?

Inoltre nella puntata di oggi Maria De Filippi annuncerà la vincitrice della sfilata femminile che tanto ha fatto discutere. La vincitrice sarà Sabina Ricci, la quale ha incantato tutti sfilando come una segreteria sensuale ed improvvisando uno spogliarello. Spazio inoltre per Gemma Galgani, che si scaglierà contro Gianni Sperti. Infine la dama torinese annuncerà l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza con Cataldo nonostante i tentativi di quest’ultimo di farle cambiare idea. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 16 marzo: Makari, Real Madrid-Atalanta, Cartabianca Rai, scoppia il caso ReportLab: che fine ha fatto il laboratorio del giornalismo d’inchiesta? Makari: la trama della prossima puntata, la terza. Anticipazioni