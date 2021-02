Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 17 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 17 febbraio – protagonista sarà Maurizio, alle prese sia con Gemma Galgani che con un’altra dama, Maria. Il cavaliere dovrà scegliere tra una delle due. L’uomo trascorrerà del tempo dietro le quinte prima con Gemma Galgani e poi con Maria. Gemma recentemente lo aveva accusato di prenderla in giro e di essersi avvicinato a lei solo per ottenere un po’ di visibilità e per questo c’erano state parecchie discussioni. Maria De Filippi ha concesso a Maurizio una settimana di tempo per decidere se continuare la frequentazione con Gemma o con Maria. Oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, assisteremo alla scelta di Maurizio. Intanto Gemma, vestita in modo sensuale, trascorrerà del tempo con lui in una stanza provando ad ammaliarlo. Il cavaliere, però, si mostrerà freddo con la dama piemontese. Successivamente si apparterà anche con Maria. A quel punto Maurizio, al centro dello studio, sarà chiamato a prendere una decisione. Secondo le anticipazioni, però, il cavaliere chiederà ulteriore tempo. Spazio poi a Nicola e Patrizia i quali, al centro dello studio, racconteranno di stare molto bene insieme. Infine per il Trono Classico di Uomini e Donne, i nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, dopo aver notato la corteggiatrice Altea, continueranno a conoscere le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

