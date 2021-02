Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 15 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 15 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 15 febbraio – Maria De Filippi smaschererà un cavaliere. La padrona di casa inizierà a drizzare le antenne su un uomo del parterre. Secondo le anticipazioni, sembrerebbe che la De Filippi non creda affatto all’interesse che Maurizio G nutre nei confronti di Gemma Galgani. Decidendo, così, di metterlo seriamente alla prova. Previsti quindi tanti colpi di scena e novità. Il cavaliere riuscirà a dimostrare il suo interesse per la dama torinese o lascerà lo studio come vorrebbe Tina Cipollari?

Si passerà poi al cavaliere Gero, che è uscito con le dame Claudia, Laura e Licia. Lui, riguardo Claudia e Licia, ammetterà di non trovarsi a proprio agio con nessuna delle due, perché entrambe hanno figli e lui vorrebbe una persona con la quale costruire una famiglia da zero. Secondo l’opinione di Tina Cipollari, in realtà Gero non era interessato sin dal principio alle due donne e ciò che dichiara adesso sarebbe soltanto una scusa. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

