Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 12 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Roberta Giusti è stata la protagonista delle ultime puntate della trasmissione. Oggi potrebbe essere il giorno della scelta: la tronista con ogni probabilità dirà a Samuele di essere il prescelto. E con ogni probabilità Samuele dirà di sì, provocando il lancio di petali di rosa in studio. Samuele ha avuto dunque la meglio su Luca. Ma per il ragazzo respinto potrebbe aprirsi una nuova opportunità. Maria De Filippi infatti gli avrebbe scritto un bigliettino, invitandolo a restare in trasmissione. Non più come corteggiatore, bensì nelle vesti di tronista.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.