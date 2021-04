Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 12 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Primo appuntamento della settimana con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? Ovviamente non si potrà non parlare di Gemma Galgani, che continua a rimanere single, mentre la fine di questa edizione del dating-show si avvicina. Dopo la delusione di Maurizio, per la dama potrebbero presto esserci ottime opportunità. A consolarla, quanto meno come amico, sembra esserci Nicola Vivarelli, nonostante quanto successo in passato. Nicola ha già ribadito di voler essere solo amico di Gemma, e anche lei ha chiarito che non sta cercando una seconda chance con il bel giovanotto. In studio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, potrebbe tornare Armando Incarnato. Il bel cavaliere sta uscendo con una dama, con la quale già durante il primo incontro ci sono stati momenti di passione. Per quanto riguarda il Trono Classico, infine, non mancano le polemiche per via del comportamento e delle risposte di Samantha Curcio che ha fatto infuriare anche i suoi corteggiatori. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Chi sarà la conduttrice di Unomattina Estate? La Rai vorrebbe Cardinaletti, al Tg1 sponsorizzano Capponi o Bisti Ascolti tv domenica 11 aprile: La Compagnia del Cigno 2, Avanti un altro pure di sera, Che tempo che fa Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata del gioco