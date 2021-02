Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 11 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 11 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La protagonista della puntata di oggi – 11 febbraio – è nuovamente Gemma Galgani. La dama avrà un’ennesima discussione con la storica rivale Tina Cipollari. Le due anche stavolta se ne diranno di tutti i colori. Prepariamoci dunque ad una nuova accesissima litigata. L’opinionista si spingerà oltre con i suoi insulti, tanto che sarà costretta ad intervenire Maria De Filippi per sedare la rissa. Ci saranno poi discussioni infuocate anche tra gli altri protagonisti del Trono Over.

Per quanto riguarda i tronisti del Trono Classico, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei, che dopo una lunga riflessione ha deciso di uscire dal programma con Chiara Rabbi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, in studio entreranno due nuovi tronisti. Si tratta di Giacomo e Massimiliano, entrambi molto giovani e carini. Hanno dichiarato di essere alla ricerca di una ragazza molto semplice e che possa essere in grado di rapire il loro cuore. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Crozza imita Draghi: "Accettino la comunità... di recupero" | VIDEO Ascolti tv mercoledì 10 febbraio: Atalanta-Napoli, La caserma, L’amore strappato La Caserma, eliminati: chi è stato eliminato oggi?