Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 10 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 10 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 10 marzo – si parlerà ampiamente del tronista Massimiliano Mollicone. Il bel ragazzo si confronterà con Vanessa che chiederà spiegazioni per una mancata esterna. Dopo essere uscito con lei per due volte, il tronista ha deciso di fare un’esterna con Costanza. In studio Massimiliano ammetterà di essersi trovato bene con lei, anche se non rappresenta il suo ideale di ragazza.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si parlerà anche di Luca, il nuovo cavaliere del trono over che, dopo aver incuriosito le dame del parterre raccontando la sua passione per i viaggi, lo sport e la natura, ha cominciato a conoscere Angela, Elisabetta e Federica. Luca racconterà di essere uscito con Angela con la quale c’è stato un bacio. Il cavaliere ha avuto un’esterna anche con Federica, ma tra i due non c’è stato nulla mentre con Elisabetta deve ancora uscire. In studio potrebbe tornare Armando Incarnato che non riesce a trovare una donna con cui avere una frequentazione continua. Giacomo, infine, avrà un confronto con Martina che non ha più portato in esterna. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Adriana Lecouvreur, il film-opera prodotto dal Teatro Comunale di Bologna stasera su Rai 5 Ascolti tv martedì 9 marzo: A grande richiesta – Non sono una signora, Juventus-Porto, DiMartedì Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 marzo 2021