Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 10 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Il protagonista della puntata di oggi – 10 febbraio – è Davide Donadei: oggi infatti finalmente assisteremo alla sua scelta. L’attesa è finita. Il bel tronista è stato a lungo indeciso tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, ma adesso non ha più dubbi e ha preso la propria decisione. Il pubblico non vede l’ora di ascoltare le parole del 25enne pugliese, al termine della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Davide si presenterà in studio emozionatissimo e molto elegante con un completo scuro e una camicia bianca.

Altrettanto emozionate le due corteggiatrici, Chiara e Beatrice, in attesa di conoscere il verdetto. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, le ragazze ringrazieranno tutti prima di lasciare definitivamente lo studio. Arriva il momento della scelta di Davide (attenzione, spoiler). Il ragazzo si confronta innanzitutto con Beatrice, spiegandole di non poterla scegliere nonostante per diverso tempo sia stata lei al centro dei suoi pensieri. La Buonocore lascerà lo studio in lacrime.

La scelta di Davide Donadei è dunque Chiara Rabbi. Il ragazzo dirà di volere una storia con lei e Chiara sarà d’accordo. Su di loro scendono gli immancabili petali rossi, mentre risuoneranno le note di “Casa”, la canzone di Giordana Angi. I due possono finalmente avviare la loro relazione a telecamere spente. Alla scelta assistono anche Sophie Codegoni e l’ex tronista Gianluca De Matteis. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

