Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 giugno

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 9 giugno 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 9 giugno 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Quella che va in onda quest’oggi è l’ultima puntata di Uomini e Donne. Il programma andrà in pausa per quest’estate e tornerà a settembre. Questa è stata un’edizione particolare, frenata soprattutto dall’emergenza Coronavirus e che ha costretto la redazione ad inventarsi qualcosa di diverso ma che potesse piacere al proprio audience. Quella di oggi sarà una puntata importante perché chiuderà il cerchio per altre dame e cavalieri. Nella puntata di ieri abbiamo visto andare in onda la scelta di Giovanna Abate. Questa volta invece toccherà a Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

I due non hanno avuto modo di riavere contatti con altri corteggiatori e corteggiatrici e l’ultimo incontro tra i due è stato mesi fa. Entrambi hanno avuto modo di riflettere e di arrivare a una conclusione, che condivideranno oggi nello studio di Maria De Filippi al pubblico di Uomini e Donne. Chi si presenterà per Carlo? In tanti puntano a Cecilia Zagarrigo, mentre per Sara ci saranno Sonny Di Meo e Matteo Guidetti. Prima di entrare in studio, Sara ha detto: “Quando sono arrivata qui quasi non credevo più all’amore. Era da tanto che non mi piaceva così tanto una persona e ho capito che comunque una scelta la sentivo pronta a farla”. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 con l’ultima puntata.

