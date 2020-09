Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 8 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 8 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Se ieri la prima puntata di questa nuova edizione è stata dedicata totalmente a Gemma Galgani e al suo lifting, oggi assisteremo alla presentazione di tre aspiranti tronisti. Si tratta di Davide, Gianluca e Blanda, che faranno il loro ingresso nello studio completamente rinnovato di Uomini e Donne. Tre giovani molto prestanti e ben fisicati che sicuramente non passeranno inosservati.

I tre aspiranti tronisti si presenteranno agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche alle dame e ai cavalieri. Come sapete, infatti, da quest’anno vale una formula mista, che ha messo insieme i giovani tronisti e i protagonisti del trono Over. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, per Davide e Gianluca scenderanno 25 corteggiatrici.

Sono loro, insieme a Jessica e Sophie, i tronisti di questa nuova edizione. Blanda però non uscirà dal programma, ma diventerà un cavaliere del trono Over, perché rimarrà folgorato da Roberta Di Padua. Tornerà poi in studio Gemma Galgani: dopo la rottura con Nicola Vivarelli per lei c’è già un nuovo pretendente. Si tratta di un cavaliere dai lunghi capelli e che ricorda molto Lorenzo Lamas degli anni ’90. Tra loro scatterà la scintilla? Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 8 settembre 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

