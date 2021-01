Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 7 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 7 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Dopo la sosta natalizia, torna oggi il programma di Maria De Filippi. Davide ancora non ha scelto, diviso com’è tra Beatrice e Chiara. In attesa della sua scelta finale, il ragazzo prosegue nella frequentazione delle due corteggiatrici. Nella puntata di oggi si parlerà poi di Sophie Codegoni, la giovane tronista di Uomini e Donne che, nell’ultima puntata del 2020 si è scontrata con Matteo, accusandolo di prenderla in giro. Matteo, infatti, nelle scorse puntate, ha svelato di non essere pronto ad uscire con Sophie dallo studio scatenando la dura reazione della tronista. Oggi dovrebbe esserci il confronto tra Sophie e Matteo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, in studio potrebbe esserci anche Gemma Galgani. Tra la dama e Maurizio è tutto finito. Cosa ha portato a questa crisi? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

