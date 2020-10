Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 6 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 6 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, la corteggiatrice Camilla farà una scelta inaspettata. Deciderà infatti di corteggiare il tronista Gianluca. La ragazza infatti ha capito che con Davide non ha nulla in comune, per cui è meglio cambiare rotta. Anche l’altra tronista Sophie prenderà delle decisioni sorprendenti. La 18enne eliminerà tutti i suoi corteggiatori. Tra questi anche Facundo e Ludovico. Soprattutto quest’ultimo rimarrà molto sorpreso per l’inaspettata eliminazione.

Sophie risponderà dicendo che non stava pensando a nessuno dei due, per cui era inutile tenerli al’interno del programma. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, al Trono Over. Ci sarà una nuova sfilata vinta dalla dama Carlotta, mentre Gemma arriverà seconda. Non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

