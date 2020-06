Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 giugno

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 5 giugno 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 5 giugno 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Tiene banco in queste ultime puntate di questa edizione la scelta di Giovanna Abate. Oggi continua il confronto tra la tronista, Sammy e l’Alchimista, i due ragazzi con i quali Giovanna ha fatto delle esterne. Nella puntata di ieri Alessandro Graziani è stato messo alle strette dal giornalista Gabriele Parpiglia che lo ha accusato di aver avuto una storia con Serena Enardu.

Di questo si continuerà a parlare oggi, con Alessandro che darà la sua versione dei fatti. Sui social e nel web si è discusso molto di questo presunto flirt, che avrebbe portato alla rottura tra Serena Enardu e Pago. Ampio spazio, secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, anche alla frequentazione tra Gemma Galgani e il suo giovane spasimante Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli. Tina Cipollari non perder occasione per criticare duramente la sua storica nemica.

Nicola e Gemma, nonostante la grande differenza di età lei 71 anni e lui 25 anni, stanno continuando la loro conoscenza dentro e fuori gli studi Elios di Cinecittà. In questi giorni però tiene banco un gossip secondo cui Sirius abbia già una fidanzata, anche se il ragazzo ha prontamente smentito. Spazio infine ad altri protagonisti del Trono Over. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 5 giugno 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 4 giugno: Che Dio ci aiuti, New Amsterdam, Il cosmo sul comò Tredici, la quarta stagione arriva su Netflix: dov’eravamo rimasti e qual è la trama Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nelle puntate andate in onda