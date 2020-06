Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 giugno

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 4 giugno 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 4 giugno 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi c’è grande attesa per il confronto finale tra Giovanni Longobardi (che ha detto di voler andar via dal programma) e Veronica Ursida. Un esito dal quale dipenderà anche il trono di Giovanna Abate, ormai sempre più vicina alla scelta. Come la prenderanno Sammy Hassan e Davide l’Alchimista? In studio, inoltre, ci sarà anche un terzo moschettiere.

Gianni Sperti chiede a Maria De Filippi: “Entrano tutti e tre i moschettieri?”. E Giovanna sottolinea: “Eravamo, in teoria, rimasti in due…”. Successivamente, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la vediamo e sentiamo cantare: “Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più…”. L’opinionista nel corso della puntata dirà inoltre, riferendosi a Giovanna Abate: “Secondo me è innamorata di Sammy…”. Davide commenta: “Aspetta. Parla e poi applauso. Perché Sammy vuole l’applauso…”. Sammy: “Mamma mia, come je brucia…”. Replica dell’Alchimista: “No, non m’interessa…”.

Insomma, la scelta di Giovanna è ormai vicina e secondo le indiscrezioni la vedremo tra l’8 e il 9 giugno, in occasione delle ultime puntate di questa edizione. Secondo le indiscrezioni (attenzione, SPOILER!) Giovanna alla fine sceglierà… Sammy Hassan. Nel corso della puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, spazio ancora a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con il giovane Sirius. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 4 giugno 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

Potrebbero interessarti Tredici, il cast della quarta stagione Ascolti tv mercoledì 3 giugno: Nero a metà, Tu si que vales, King Kong Nero a metà prossima puntata: cosa succederà il 10 giugno