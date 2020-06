Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 giugno

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 3 giugno 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 3 giugno 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio, a Uomini e Donne ci sarà in studio Aurora Tropea. Giordano ammetterà di essere attratto da un’altra dama e anche Marco chiederà chiarimenti alla donna. Per quanto riguarda il Trono Over, prosegue poi il corteggiamento tra Gemma Galgani e il giovane Sirius: tra i due ci sarà un nuovo ballo.

Nel programma di Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, spazio a Enzo Capo e Pamela Barretta, con il cavaliere che dirà: “Non voglio più fare la guerra con te”. Scopriremo poi le ultime novità su Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. I due avranno un nuovo faccia a faccia legato al rapporto della dama romana col nuovo corteggiatore del Trono Over, Luca Bracciolano. Roberta di Padua si scaglierà contro Veronica. Infine Armando Incarnato dirà che qualcuno gli avrebbe chiesto di chiarire la “natura del rapporto” tra i due.

Infine nella parte finale di questa puntata sapremo le ultime news su Giovanna Abate. L’Alchimista, pseudonimo di Davide Basolo, è nervoso perché a quanto pare la tronista romana ha richiamato uno dei corteggiatori – e Gianni Sperti non perde tempo per dire la sua: “Secondo me è innamorata di Sammy” Hassan. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 3 giugno 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

