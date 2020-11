Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 26 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 26 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata largo spazio a Sophie, che si scontrerà con un corteggiatore. Per Davide invece ci sarà un’esterna via Skype con Beatrice, poiché la ragazza ha avuto l’influenza, un’uscita telematica bizzarra che ha coinvolto anche la madre di Beatrice ad un certo punto, che lo ha anche rimbeccato per come ha trattato sua figlia, seppur in via scherzosa. In studio invece c’è Chiara e anche un’altra ragazza, molto interessata al tronista. Comunque, tra tutte e tre, continuerà a preferire Beatrice. Per Gianluca invece le cose si complicano un po’, al punto che litigherà con Dalila durante un’esterna. Spazio anche ad Armando che riaccoglierà Lucrezia, che tempo addietro aveva mostrato interesse anche per Gianluca. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

