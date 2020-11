Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 23 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 23 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, Gemma è uscita con due cavalieri, Maurizio e Biagio. Quest’ultimo era corteggiato anche da Maria e Sabina, ma quest’ultima ha concordato di voler chiudere la conoscenza. L’esterna con Maurizio si è svolta con un appuntamento a cena e tra i due è scattato anche un bacio, un gesto che ha fatto innervosire Valentina – che stava uscendo a sua volta con Maurizio – e l’ha portata a chiudere la frequentazione. Armando invece a sua volta decide di archiviare la frequentazione con Brunilde, spiegando di essere attratto da Valeria, la corteggiatrice di Davide. La ragazza però non ricambia.

Intanto Riccardo Guarnieri, tornato al programma dopo la parentesi con Ida, sta uscendo con due dame, Roberta e Brunilde. Con quest’ultima, Riccardo ha anche provato a baciarla salendo nella sua camera d’hotel, ma lei ha rifiutato l’effusione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

