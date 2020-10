Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 19 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 19 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata ci sarà un’attesa new entry. Stiamo parlando di Giuseppe, nuovo cavaliere del Trono Over. Un signore distinto che spera di fare breccia nel cuore delle dame. Spazio poi a Gemma Galgani. Assisteremo al suo sfogo post-puntata e all’ennesimo scontro con la sua nemica Tina Cipollari. Motivo del contendere un cactus.

Intanto in settimana, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama torinese è uscita con Biagio. Tra i due c’è stato un bacio pieno di passione. L’uomo però ha fatto un’esterna anche con la signora Maria, infatti si dice attualmente preso da entrambe. Con chi deciderà di proseguire la conoscenza? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

