Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 15 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 15 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in quest’ultima puntata della settimana si parlerà soprattutto del Trono Classico. In studio ci saranno Davide Donadei e Sophie Codegoni, che ancora devono ufficializzare la loro scelta. Dopo che ieri Michele Dentice ha deciso di dire addio al programma di Maria De Filippi, anche oggi vivremo forti emozioni. Sophie resterà solo con Giorgio e Matteo. La tronista, infatti, annuncerà la decisione di eliminare Antonio.

Colpi di scena riguardano soprattutto il bel Davide. Il ragazzo è in bilico tra Beatrice e Chiara. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, litigherà nuovamente con Beatrice, ma avrà anche una discussione con Chiara con cui è uscito in esterna. Durante l’uscita i due hanno vissuto momenti romantici, con Davide che le ha dedicato una canzone. Dopo le immagini dell’esterna, ci sarà una nuova lite con Beatrice.

Anche la stessa Chiara sarà infuriata con il tronista, perché a suo dire il ragazzo ha guardato per tutto il tempo Beatrice. Il tronista cercherà di spiegare i motivi del suo atteggiamento ribadendo di non essere ancora pronto per fare una scelta. Spazio infine a Jara Gaspari e Nicola Balestra, i quali torneranno nello studio dove il loro amore è nato, per annunciare di essere in attesa del secondo figlio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

