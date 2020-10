Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 13 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 13 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata sarà protagonista Gemma, la dama per eccellenza, la quale, dopo la conoscenza finita male con Paolo, ha avuto un’esterna molto positiva con Biagio. In quell’occasione i due si sono scambiati un appassionante bacio, inoltre l’uomo le ha regalato una bellissima orchidea. Insomma, le cose sembrano andare per il meglio. Gemma però dopo poco si innervosirà, venendo a sapere che l’uomo ha regalato lo stesso fiore anche ad altre due donne, tra cui Aurora.

Per rimediare Biagio in studio farà un altro regalo alla Galgani. Il cavaliere inoltre conoscerà una nuova dama che si è iscritta alla trasmissione proprio per lui. Gemma ovviamente non la prenderà bene. Al centro dello studio vedremo poi Carlotta, Roberta e Michele. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

