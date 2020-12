Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 11 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 11 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, quest’oggi nello studio di Maria De Filippi si parlerà di Armando Incarnato, che ha deciso di mettere un punto alle storie con Marianna e Brunilde per poi concentrarsi esclusivamente su Lucrezia. Ma anche con questa dama non sembrano mancare i problemi, pare che i due siano usciti e abbiano passato la maggior parte del tempo a discutere, il tutto accaduto al self service dove hanno cenato. Ma per quale motivo? Pare che mancasse del vino al luogo incriminato, così un ragazzo avrebbe proposto a Lucrezia di accompagnarla a comprarlo. Armando si è ingelosito dalla scena, ma in studio sarà accusato di essere un “retrogrado” e di aver esagerato. Il cavaliere napoletano invece spiegherà il suo punto di vista e che gli è parso maleducato e irrispettoso andar via con un altro mentre si è a cena con un uomo.

Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

