Uomini e Donne anticipazioni oggi 9 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi. La puntata di questo lunedì, 9 marzo 2020, vedrà come protagonista il Trono Classico. Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo lunedì 9 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 9 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne ci sarà spazio per il primo appuntamento con il Trono Classico. In particolare uno dei momenti imperdibili della puntata è sicuramente il litigio tra Daniele Dal Moro e Gianni Sperti. Tra i due la tensione sarà alle stelle, tanto che il tronista finirà per mettersi a piangere. Il tutto parte dopo le continue frecciatine tra i due, con Dal Moro che sottolinea come l’opinionista spari “cavolate”. Gianni Sperti finirà per accusarlo di aver mancato di rispetto ad Angelica.

Proprio il padre di quest’ultima, infatti, non ha mai visto di buon occhio la partecipazione della figlia al programma di Maria De Filippi e per questo non ha ancora voluto incontrare Daniele. Un fatto che ha molto ferito l’ex concorrente del Grande Fratello. La discussione arriverà così ad accendere sempre più i toni fino a scoppiare in un vero e proprio litigio, con Dal Moro che scoppierà in lacrime. Spazio poi per le altre due troniste di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, infatti, Giovanna Abate si bacerà con Sammy, mentre Sara Shaimi rifiuterà di vedere Sonny e apprenderà dell’autoeliminazione di Giovanni.

Carlo, invece, manterrà solo due corteggiatrici, allontanando quelle che meno gli aggradano: si tratta di Cecilia e Ginevra. In particolare assisteremo all’esterna del tronista con la Zagarrigo, durante la quale il ragazzo porterà Cecilia a conoscere sua madre. In quell’occasione la corteggiatrice chiederà alla signora consigli per poter conquistare suo figlio. La Zagarrigo si dirà inoltre molto pentita per i litigi avuti con Carlo, dicendosi molto presa dal bel tronista. Dopo l’esterna, Carlo e Cecilia si abbracceranno al centro dello studio e ci sarà una gradita sorpresa per il ragazzo: sua mamma lo verrà a trovare e i due balleranno insieme. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 9 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

