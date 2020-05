Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Tornato nella formula classica del format, Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 8 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nell’appuntamento di oggi si prevedono grandi novità e colpi di scena per una puntata davvero scoppiettante. Protagonisti, secondo le anticipazioni, saranno Sossio e Ursula. Da un lato l’ex concorrente del Gf VIP che da pochi mesi è diventato papà di Bianca e farà una romantica proposta alla sua compagna. Che si tratti di una proposta di matrimonio? Sossio si presenterà in studio con un elegante abito ed un mazzo di girasoli davanti alla sua compagna, si inginocchierà e le farà una commovente dichiarazione d’amore.

In collegamento via Skype, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ci sarà Alfonso Signorini che conoscerà Sirius, il corteggiatore di Gemma Galgani. Per la dama torinese sarà il momento di conoscere un altro pretendente: Cuore di Poeta. I due si vedranno faccia a faccia per la prima volta. Giovanna Abate del Trono Classico, invece, conoscerà l’Alchimista, il giovane ragazzo conosciuto tramite chat negli scorsi giorni e che ha attratto le curiosità della tronista. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, venerdì 8 maggio 2020, dalle ore 14:45.

