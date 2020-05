Uomini e Donne, Gemma Galgani incontra Cuore di Poeta

Non solo il giovane Sirius. Gemma Galgani è pronta ad incontrare un altro pretendente: Cuore di Poeta. Dopo le chat virtuali, i due si conosceranno dal vivo nel corso della puntata di oggi, 8 maggio 2020, di Uomini e Donne. La dama torinese è d’altronde sempre più uno dei personaggi simbolo del dating-show di Maria De Filippi in onda nei pomeriggi di Canale 5.

Le anticipazioni complete della puntata di oggi, 8 maggio

Non mancheranno nel corso della puntata i consueti battibecchi tra Gemma e Tina Cipollari. Chi è Cuore di Poeta? Chi si cela dietro questo nuovo pretendente? Lo scopriremo questo pomeriggio. Nel frattempo la Galgani sta portando avanti la sua frequentazione con il giovane Sirius, di appena 26 anni. Come la prenderà il ragazzo? Tina dal canto suo cercherà di mettere zizzania dopo l’annuncio della De Filippi della presenza di un nuovo pretendente. “Non essere geloso che già ti ho visto turbato!”, dirà l’opinionista rivolgendosi a Nicola Vivarelli.

Sirius però manterrà la sua consueta calma e risponderà dicendo: “Non sono geloso: è giusto che lei conosca altre persone. Poi deciderà lei con chi continuare…”. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, la conduttrice leggerà alcuni messaggi per far capire chi è Cuore di Poeta. “Era quello della pelliccia, della volpe linciata, della sottoveste”, diranno in coro poi Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo tante chat, dunque, per Gemma e il suo nuovo corteggiatore è arrivato il momento di conoscersi dal vivo.

A differenza di Sirius, Cuore di Poeta è quasi coetaneo della Galgani. L’uomo le ha già mandato diversi messaggi piccanti, come questo: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti per una nottata d’amore”. Cosa deciderà Gemma? Porterà avanti questa conoscenza o si concentrerà esclusivamente sul giovane Nicola? Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, venerdì 8 maggio 2020, dalle ore 14:45.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 maggio 2020 | Trono classico o over? Ascolti tv giovedì 7 maggio: Vivi e lascia vivere, Pelè, Hunger Games Pelé: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5