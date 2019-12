Uomini e Donne anticipazioni oggi 3 dicembre | Trono classico o over?

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi riapre i battenti, per questo sono tanti i fan in cerca delle anticipazioni.

Il secondo appuntamento della settimana con il dating show è dedicato alla prima puntata dedicata al Trono Over, quello dedicato ai cavaliere e l e dame. Si tratta tra l’altro della versione più seguita e amata del pubblico.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 3 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 3 dicembre 2019, cosa succede

Il primo appuntamento della settimana con il Trono Over vede assoluta protagonista la dama più amata, Gemma Galgani. In studio verrà approfondita la sua relazione con Juan Luis: tra i due le cose vanno a gonfie vele, tanto che viene anche mostrato il video di una loro esterna.

Nella casona Gemma e Juan Luis vedono un film in cui si parla di colpo di fulmine, rivedendosi molto in quella storia, tanto da scoppiare a piangere. Il dentista napoletano spiega che sta ancora cercando la sua anima gemella, e così i due tornano a commuoversi. Oltre all’affetto, tra la Galgani e il suo cavaliere c’è molta chimica e passione, tanto che ci sono stati vari baci a stampo.

In studio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo aver visto le immagini, ci si chiede perché Juan Luis non voglia baciare la dama in maniera più passionale, e l’uomo risponde che prima vuole avere, oltre all’attrazione fisica, anche quella mentale. Per questo bacerà una donna solo quando pensa che possa avere una storia seria con lei.

Nel corso della puntata, Tina non mancherà di lanciare alcune battute alla sua storica rivale, dicendo che lei pensa solo al sesso. Dopo di Gemma, Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, parlerà oggi di altri due protagonisti del Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Con grande sorpresa, l’uomo chiederà davanti a tutti se lei vuole diventare sua moglie.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.