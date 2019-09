Uomini e Donne anticipazioni oggi 27 settembre | Trono classico o over?

Torna anche oggi, venerdì 27 settembre 2019, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Come sempre, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: il programma anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Ma di quale trono si parlerà oggi? Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne? Trono classico o del trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 27 settembre 2019.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 27 settembre 2019

Nella puntata di oggi, 27 settembre 2019, assisteremo secondo le anticipazioni all’ultimo appuntamento settimanale con il Trono Classico. Innanzitutto verrà mostrata l’esterna di Giulio Raselli con la nuova corteggiatrice Veronica.

Maria De Filippi spiegherà come inizialmente la ragazza era attratta più da Alessandro, almeno dal punto di vista fisico, ma che comunque non vuole precludersi la conoscenza di Giulio. Eppure nel corso dell’esterna il tronista appare in evidente imbarazzo.

Con il passare del tempo i due entrano maggiormente in sintonia e alla fine si scambieranno degli abbracci affettuosi. In studio Veronica dirà di voler conoscere entrambi per poi scegliere il suo preferito. Tra i due tronisti inizia dunque una forte rivalità, anche se ad avere il pallino del gioco è la nuova corteggiatrice Veronica.

Nel corso della puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si assisterà anche a nuove rivelazioni su Javier e Sara Tozzi. Maria De Filippi rivela che in redazione sono arrivati gli screenshot riguardanti una chat tra il bel Javier e un’altra ragazza, nella quale l’argentino le dice di sentire la sua mancanza e di voler stare insieme a lei.

Sara, enormemente delusa, decide di chiudere la conoscenza con Javier. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi assisteremo anche a un curioso siparietto tra Maria De Filippi e Tina Cipollari. La storica opinionista scambierà Alessandro per un corteggiatore.

A quel punto la conduttrice, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dandole bonariamente della rimbambita, le presenterà il tronista. Alla fine il giovane a inviterà a ballare, ma Tina fingerà di avere un mal di testa. In studio anche Filippo e Nunzia di Temptation Island 6.

Appuntamento dunque con una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 27 settembre 2019 dalle 14.45 su Canale 5.

