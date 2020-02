Uomini e Donne anticipazioni oggi 24 febbraio | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo lunedì, 24 febbraio 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo lunedì 24 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 24 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e DOnne si parlerà di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre Ida spiega di non sentirsi abbastsanza desiderata dal suo cavaliere, Riccardo invece spiega di non essere riuscito ancora a lasciarsi alle spalle alcune offese ricevute in passato. I due, però, alla fine del racconto dimostreranno di essere propositivi e intenzionati a superare la crisi, per uscirne più forti di prima.

Tina Cipollari, poi, attaccherà briga con un uomo del pubblico, il quale dichiara di essere un fermo sostenitore di Gemma Galgani. A rinforzare la difesa ci pensano altri ex della dama torinese, che metteranno in difficoltà Tina.

Poi, in questa puntata di Uomini e Donne, si parlerà anche di Valentina Autiero, corteggiata da new entry. La donna, però, confesserà di non essersi trovata bene con loro e di voler uscire con Andrea, il cavaliere arrivato per corteggiare Veronica Ursida.

Si parlerà anche di Marcello e Anna Maria, il loro racconto però ben presto si trasforma in un attacco frontale e Gianni insiste per scoprire il lavoro della donna, lei sceglie di non dirlo. Veronica, poi, che sta conoscendo Andrea, ammette di vederlo più come un ragazzo che come un uomo adatto ai suoi bisogni. Valentina approfitta della frecciatina per insinuarsi tra i due e punta il dito contro Veronica.

Potrebbero interessarti Ascolti tv domenica 23 febbraio 2020: La vita promessa, Che Tempo Che Fa, Live – Non è la D’Urso La vita promessa 2 streaming e tv: dove vedere la fiction Rai La vita promessa 2: il cast della fiction di Rai 1

Armando poi spiega di aver saputo che Veronica frequenta un uomo già impegnato, a confermarlo ci pensa anche Andrea.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 24 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.