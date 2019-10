Uomini e Donne anticipazioni oggi 22 ottobre | Trono classico o over?

Secondo appuntamento della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 torna con nuove avventure, momenti esilaranti e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne assisteremo al secondo appuntamento con il Trono Over, che d’altronde sta regalando ottimi ascolti alla trasmissione. Grandi sorprese in studio, con protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In più una vecchia conoscenza della trasmissione annuncerà il proprio matrimonio.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 22 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 22 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo lunedì pomeriggio assisteremo al secondo appuntamento settimanale con il Trono Over. Tiene banco in particolare la relazione tra Ida Platano e Riccardo. In studio interviene sulla questione Armando, il quale svelerà che in settimana la dama l’ha cercato.

Sentito ciò, Riccardo si alzerà e deciderà di abbandonare lo studio di Uomini e Donne piangendo. Prima di andare via, lascerà a Ida una rosa rossa. Gianni Sperti a questo punto farà i complimenti a Riccardo per la sua coerenza e determinazione.

Ida a questo punto, visibilmente scossa, dirà di non riuscire a rimanere e lascerà anche lei la trasmissione. Un vero e proprio colpo di scena con due dei protagonisti, Riccardo e Ida, che decidono di lasciare il Trono Over.

La loro sarà una scelta definitiva? Probabile che si tratti solo di un caso legato a questo appuntamento, e che già dalla prossima registrazione si torni alla normalità, con la loro regolare partecipazione al Trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Over nella puntata del 22 ottobre 2019

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si parlerà anche di altre coppie. Paolo e Simonetta si sono sentiti e hanno annunciato di voler continuare la loro conoscenza. Le cose vanno a gonfie vele anche tra Tina M. e Gennaro.

Ma le sorprese non finiscono qui. In studio torneranno due vecchi protagonisti della trasmissione: Edo Varini e Chiara Pardini. I due, dopo essers itrovati bene sin da subito, hanno instaurato una bella relazione e nella puntata di oggi annunceranno il loro prossimo matrimonio.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, martedì 22 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.