Uomini e Donne anticipazioni oggi 22 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 22 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per l’ultimo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di venerdì 22 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al secondo appuntamento della settimana con il Trono Classico e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 22 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 22 novembre 2019, cosa succede

Secondo appuntamento della settimana con il Trono Classico per il dating show di Maria: protagonista della puntata è la tronista Giulia Quattrociocche. Dopo quanto accaduto nella puntata precedente, verrà mostrata la reazione di Daniele. La ragazza allora lo rincorrerà per non farlo andare via, ma lui si dimostra irremovibile.

Lei, infatti, in lacrime, proverà a trattenerlo, ma ogni tentativo sarà vano perché lui non cambia idea. Il giorno seguente Giulia lo ha fatto chiamare facendogli sapere che se dirà di no significa che di lei non gliene importa nulla.

A quel punto il corteggiatore, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, decide di mettere da parte l’orgoglio e presentarsi in casetta per un confronto. Nonostante ciò, se ne andrà infuriato. Tornati in studio, Giulia chiederà a Daniele se ora sta meglio, ma lui dirà non tanto.

Alessandro chiederà alla tronista perché non lo ha portato in esterna. La ragazza risponderà che non se la sente, perché non è dell’umore giusto. Intanto però ha avuto un’uscita con Sonny. Il corteggiatore le aveva portato un mazzo di fiori a casa, è andato a prenderla e poi sono usciti insieme a Villa Borghese.

Durante il pranzo, però, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, hanno avuto una discussione, perché secondo lui era distaccata. Lei ha spiegato che non era intenzionata a uscire con nessuno, ma che si è sentita costretta. Così Giulia dirà di averci pensato su e di aver deciso di eliminare Sonny.

Alessandro a questo punto attaccherà Daniele dicendo che lui fa le serate, ma Giulia lo difenderà dicendo che anche lui ad Halloween è uscito. Lui risponderà invece che non esce mai. Alessandro si difenderà dalle accuse su Halloween dicendo che quella sera aveva fatto una storia dedicata a lei. Infine la Quattrociocche risponderà che per lei queste cose non valgono se poi lui vede altre ragazze.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, venerdì 22 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.