Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 21 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto e penultimo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di giovedì 21 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al primo appuntamento della settimana con il Trono Classico e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 21 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 21 novembre 2019, cosa succede

Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico per il dating show di Maria: protagonisti della puntata saranno Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli, insieme a Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Quest’ultima è diventata una delle nuove troniste, dopo il no ad Alessandro Zarino. Oggi vedremo quale saranno le prime esterne che farà.

Carlo in settimana ha fatto le prime esterne, e in particolare sembra attratto da alcune delle corteggiatrici di Giulio Raselli. Quest’ultimo, inoltre, è finito al centro di alcune segnalazioni da parte di Giulia D’Urso e Veronica. Come reagirà l’altra corteggiatrice di Giulio, Giovanna?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si parlerà anche del trono di Giulia Quattrociocche. La donna è ormai divisa tra due corteggiatori: Alessandro e Daniele e nel corso della prossima settimana assisteremo alla sua scelta. I due nelle puntate precedenti hanno fatto ritorno in studio, ma poi Daniele aveva preferito uscire. Questa volta Giulia lo convincerà a rimanere?

Potrebbero interessarti Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di venerdì 22 novembre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda venerdì 22 novembre 2019 Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di venerdì 22 novembre

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 21 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.