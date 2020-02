Uomini e Donne anticipazioni oggi 20 febbraio | Trono classico o over?

Quarto appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo giovedì, 20 febbraio 2020, vedrà come protagonista il Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo giovedì 20 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 20 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, a Uomini e Donne si continua a parlare del Trono Over e ancora una volta con le spalle al muro sarà Samuel Baiocchi. Da quando è tornato in studio, non ha fatto altro che issare muri e si scontrerà anche questo pomeriggio con Alessia. Nonostante siano usciti molte volte insieme, la dama ha ammesso di non fidarsi ancora di lui, colpa anche di Samuel che non continua a tenere per sé i sentimenti che prova.

In più, Samuel continua a sentire altre donne, a conoscere nuove dame che arrivano per lui, motivo sicuro di contrasto.

Ma lo scontro non riguarderà soltanto le insicurezze di Alessia e Samuel.

In questa puntata di Uomini e Donne si darà spazio anche ad Arianna Bertoncelli, che da qualche tempo ha deciso di frequentare Marco. Purtroppo, oggi scoprirà che il cavaliere non sta vedendo soltanto lei, ma anche Carlotta Savorelli.

Arianna è perplessa e spiega a Maria di essersi trovata molto bene con lui in esterna, gli ha persino aperto le porte di casa sua, presentato suo figlio. Per lei è inaccettabile che ci sia un’altra donna, ancor di più se Marco le ha poi fatto dichiarazioni d’amore.

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

Nella puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne vediamo protagonisti anche Armando Incarnato, Barbara De Santi e Anna Tedesco: tutti e tre discuteranno animatamente dopo quello che è successo con Giovanni Sperti. Quando poi Valentina D vorrà uscire con Armando, Barbara farà di tutto per dissuaderla e sarà a quel punto che interverrà anche Anna Tedesco, gridando: “Ma ce l’avrà un cervello per decidere da sola o no?”.

Barbara accuserà Armando di essere un bugiardo e di ingannare le donne. Come finirà?

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 20 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.