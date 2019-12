Uomini e Donne anticipazioni oggi 20 dicembre | Trono classico o over?

Ultimo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e seguitissimo dagli italiani, sempre in cerca delle anticipazioni. A partire dalle 14:45 fino alle 16:00 circa, il dating show più popolare di Canale 5 punta a intrattenere il suo pubblico con le sue avventure e discussioni accese.

Oggi, venerdì 20 dicembre 2019, va in onda la terza e ultima puntata con il Trono Over. Protagonista assoluta sarà nuovamente Gemma Galgani, alle prese con la sua conoscenza con il cavaliere Juan Luis.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 20 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 20 dicembre 2019, cosa succede

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata si tornerà a parlare del Trono Over, per quella che dovrebbe essere l’ultimo appuntamento del 2019. Innanzitutto si parlerà di Gemma Galgani: la dama sta portando avanti la propria conoscenza con Juan Luis, ma la loro storia è piuttosto sofferta.

L’opinionista Gianni Sperti dice di essere a conoscenza di una serata in un locale alla quale Juan Luis ha partecipato come ospite d’onore. La notizia fa disperare Gemma che scoppia a piangere. La dama teme infatti che lui la stia corteggiando solo per andare in tv e ottenere popolarità, e i dubbi aumentano di giorno in giorno.

Per questo Gianni cercherà di aprirle gli occhi facendole capire che non può fidarsi del cavaliere ma dovrebbe lasciarlo stare. D’altronde dopo oltre un mese di conoscenza tra i due non ci sono stati né baci né altri momenti intimi, perché lui non ha mai voluto.

Distrutta per quanto venuta a sapere, Gemma lascia lo studio e si rifugia nel backstage della trasmissione. A quel punto, davvero a sorpresa, Tina Cipollari, la sua storica rivale, decide di raggiungerla e abbracciarla per consolarla.

Un’immagine davvero inedita, con Tina che offre la sua spalla a Gemma su cui piangere. Commentando questo insolito momento, Maria De Filippi dirà: “Si vede che è Natale”.

Secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, insomma, assisteremo ad una puntata davvero imperdibile. Dopo anni di continui litigi, tra le due done ci sarà dunque un momento di forte tenerezza, che sicuramente farà piacere a molti telespettatori.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.