Uomini e Donne anticipazioni oggi 19 febbraio | Trono classico o over?

Terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo mercoledì, 19 febbraio 2020, vedrà come protagonista il Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo mercoledì 19 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 19 febbraio 2020, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio, a Uomini e Donne si tornerà a parlare del Trono Over. Questa puntata vedrà protagonista Valentina Autiero. Continuano infatti le discussioni con Marcello, anche se a difendere l’uomo interverrà prontamente Simonetta. “Valentina tu questo problema non te lo devi porre visto che con te non uscirei mai”, ribatterà a quel punto il cavaliere. Mentre la dama risponderà: “Ti piacerebbe!”.

Per Marcello arriveranno in studio ben due nuove pretendenti, Melania e Annamaria. In particolare è la seconda a conquistarlo, considerando che ha soli 39 anni. In studio si leveranno molte polemiche per via della differenza d’età tra i due, in particolare da parte di Gianni Sperti.

Oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si parlerà anche di Marco e Carlotta. Dopo la sfilata di settimana scorsa, i due si sono visti e si sono anche baciati. Una scena che farà letteralmente infuriare Arianna, la dama con cui Marco sta uscendo da un po’ di tempo. La dama ammetterà di sentirsi presa in giro, visto che lo ha anche portato a casa sua facendogli conoscere suo figlio.

Potrebbero interessarti X Factor 2020, svelate le trattative con un nuovo giudice Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco chi è Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi

Nel corso della puntata di oggi si parlerà nuovamente anche di Barbara De Santi. La dama è finita al centro di alcune polemiche dopo alcuni messaggi contro Gianni Sperti in merito alle dichiarazioni fatte da Paola Barale a Domenica Live. La De Santi scoppierà così in lacrime. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 19 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.