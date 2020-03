Uomini e Donne anticipazioni oggi 17 marzo | Trono classico o over?

Oggi pomeriggio, martedì 17 marzo 2020, non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne. In genere, il martedì la puntata è dedicata al Trono Over ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma di Maria De Filippi dovrà adattarsi alla riformula di casa Mediaset, che ha deciso infatti di sospendere la messa in onda del dating show di Canale 5. Già la puntata di lunedì era slittata e, stando a quanto riporta la guida tv di Mediaset, pare che anche oggi, 17 marzo, Uomini e Donne non andrà in onda.

Al posto delle peripezie sentimentali dello studio di Maria andrà in onda Rosamunda Pilcher, il film intitolato La sposa indiana. Intanto, da Uomini e Donne non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Non sappiamo dunque quando tornerà in onda Uomini e Donne su Canale 5.

Saltano i casting del Trono Classico: ecco perché

Potrebbero interessarti Kristofer Hivju di Game of Thrones positivo al Coronavirus Ascolti tv lunedì 16 marzo 2020: Montalbano, Lo stagista inaspettato Harry Potter e la pietra filosofale: su Italia 1 riparte la saga del mago nata dai romanzi di J. K. Rowling