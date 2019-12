Uomini e Donne anticipazioni oggi 17 dicembre | Trono classico o over?

Secondo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e seguitissimo dagli italiani, sempre in cerca delle anticipazioni. A partire dalle 14:45 fino alle 16:00 circa, il dating show più popolare di Canale 5 punta a intrattenere il suo pubblico con le sue avventure e discussioni accese.

Oggi, martedì 17 dicembre 2019, va in onda la prima puntata con il Trono Over. Protagonista assoluta sarà Gemma Galgani, che finalmente ritrova la sintonia con Rocco Fredella. Ovviante non mancheranno i commenti al veleno di Tina Cipollari.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 17 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 17 dicembre 2019, cosa succede

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata si tornerà a parlare del Trono Over, per quella che è l’ultima settimana di programmazione prima della pausa natalizia. Innanzitutto si parlerà di Gemma Galgani: c’è infatti una svolta nel suo rapporto con Rocco Fredella. Dopo i tanti litigi, la dama e il piastrellista avrebbero iniziato a frequentarsi intensamente anche fuori dalla trasmissione.

La donna sottolinea che ci tiene molto a Rocco, tanto da avergli preparato una bella sorpresa. Ha infatti addobbato per strada un albero di Natale, appendendo un bigliettino con una frase romantica dedicata al cavaliere.

Secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, inoltre, Tina Cipollari getterà dell’acqua addosso a Gemma Galgani, mentre era intenta a raccontare le sue vicissitudini amorose. Inoltre si viene a sapere che Rocco e Gemma si sono baciati all’interno dell’auto di lui. Il cavaliere sarebbe poi voluto salire a casa sua, ma la Galgani avrebbe detto di no. Rocco, piuttosto deluso, in studio ha commentato: “Mi ero pure portato lo spazzolino”.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 17 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.