Uomini e Donne anticipazioni oggi 14 gennaio | Trono classico o over?

Secondo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il programma televisivo più seguito del primo pomeriggio dal pubblico di Canale 5 sempre in cerca delle anticipazioni. Il dating show condotto da Maria De Filippi vede protagonisti, per questo martedì, i cavalieri e le dame del Trono Over.

Protagonista del Trono più amato è nella puntata di oggi è Armando Incarnato, con delle scottanti rivelazioni da parte dell’opinionista Gianni Sperti.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di martedì 14 gennaio 2020, in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 14 gennaio 2020, cosa succede

Nella puntata di oggi parlerà del trono Over. Si parlerà soprattutto di Armando Incarnato, con delle rivelazioni da parte di Gianni Sperti. In particolare nel corso della trasmissione l’opinionista mostrerà come Armando si stia vedendo con una ragazzi fuori dal programma.

Una conoscenza, inoltre, che andrebbe avanti da molto tempo, segno che il cavaliere sta prendendo in giro sia le altre dame sia la redazione di Maria De Filippi. Tra Armando e Gianni ci sarà un vero e proprio scontro acceso, anche piuttosto forte, con l’opinionista che arriverà a chiedergli di lasciare lo studio.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, dunque, potrebbe essere arrivato anche per Armando il momento di lasciare il Trono Over in maniera definitiva. Un addio scottante, che fa seguito a quello di Juan Luis Ciano della settimana scorsa, dopo la rottura con Gemma Galgani.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 14 gennaio 2020, dalle ore 14,45 su Canale 5.